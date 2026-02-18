رئيس شركة المياه بالغربية يراجع جاهزية محطة كفر الزيات لمواجهة الضغط الزائد خلال شهر رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية بمحطة مياه المرشحة بكفر الزيات؛ لمراجعة جاهزية المحطة ومستوى كفاءة التشغيل لمواجهة الضغوط والاستهلاك الزائد خلال شهر رمضان، وذلك بحضور المهندس معتز رياض، رئيس قطاع تشغيل غرب الغربية، والمهندس عبدالنبي الملاح، مدير فرع الشركة بكفر الزيات.

وتفقد رئيس الشركة مراحل التنقية المختلفة بالمحطة، مشددا على ضرورة متابعة الضغوط بشكل مستمر لمواجهة زيادة الاستهلاك في الأيام الأولى من الشهر الكريم، مؤكدا أهمية أعمال الصيانة الدورية للمولدات الاحتياطية وضمان جاهزيتها لمواجهة أي انقطاع محتمل في التيار الكهربائي، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما تفقد معمل المحطة واطلع على نتائج عينات مياه الشرب بخط الطرد، والتي جاءت مطابقة تماما للمواصفات القياسية، وتابع أعمال إنشاء مخازن جديدة بالمحطة لفرع كفر الزيات وفق أحدث نظم التخزين، بما يتماشى مع خطط التطوير والاستدامة التي تنتهجها الشركة.

واختتم رئيس الشركة جولته بتهنئة العاملين بالشهر الفضيل، مؤكدا تقديره لجهودهم في ضمان وصول مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين خلال هذه الفترة المهمة.

وتُعد محطة مياه المرشحة بكفر الزيات من أكبر المحطات على مستوى محافظة الغربية؛ حيث تمثل العصب الرئيسي لمياه الشرب بمركز ومدينة كفر الزيات.