قائد الجيش اللبناني يبحث مع سفراء اللجنة الخماسية تحضيرات مؤتمر القاهرة

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ لبنان حضّر أولوياته قبل المؤتمر المقرر عقده في الخامس من شهر مارس المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن الاجتماع التحضيري سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 فبراير الجاري.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية الأساسية للجيش اللبناني والدولة اللبنانية في الوقت الحالي هي بحث زيادة التمويل وسبل دعم الجيش، لا سيما لشراء العتاد والسلاح الضروري لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة في منطقة شمال نهر الليطاني.

وتابع، أنّ لبنان يسعى أيضًا للحصول على دعم مستدام للجيش من أجل تمكينه من القيام بمهامه، بالإضافة إلى تعويض القوة الأممية (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل) بعد قرار مجلس الأمن بعدم تمديد ولايتها إلا لنهاية العام الجاري.

وواصل أن استمرار الدعم للقوات الأممية في الجنوب اللبناني والمناطق الأخرى يعتبر من العناصر الأساسية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ خطة حصر السلاح.

ولفت أحمد سنجاب إلى أن من ضمن الأولويات الأخرى التي وضعها لبنان على جدول أعمال المؤتمر، الدعم المادي للجيش اللبناني بهدف زيادة أعداد القوات المسلحة وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج الدولة اللبنانية لضمان تعزيز قدرات الجيش والحفاظ على الأمن الوطني.