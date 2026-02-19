شهد مسجد الحمزة والعباس بمدينة درعا (جنوب)، الأربعاء، صلاة التراويح في أجواء تملؤها السكينة.

وقبل 15 عاما، كان المسجد شاهدا على انطلاق الثورة السورية.

وأدى مئات السوريين أول صلاة تراويح في رمضان المبارك بمسجد الحمزة والعباس في حي درعا في ثاني شهر رمضان يحل على السوريين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ومساء الثلاثاء، أعلنت سوريا رسميا أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرة شهر الصوم.

وتوافد مئات السوريين من الأطفال والكبار والشباب إلى مسجد الحمزة والعباس لأداء أول صلاة تراويح في رمضان، وسط أجواء من السكينة والروحانية.

وافتتح الإمام الصلاة بتلاوة آيات من سورة البقرة، ثاني سورة في القرآن الكريم، تمهيدا لبرنامج يختتم القرآن كاملا مع نهاية الشهر المبارك.

ويحظى مسجد الحمزة والعباس برمزية كبيرة، إذ شهد أول مظاهرة أشعلت الثورة السورية في 18 مارس 2011، سقط على إثرها قتيلان باللحظات الأولى، ما أدى إلى امتداد المظاهرات إلى مناطق أخرى في البلاد.

ولا يزال يحيط الدمار بالمسجد، جراء القصف والاقتحامات المتكررة من قبل قوات الأسد، التي صبت جام غضبها على المنطقة إثر إشعالها الثورة، من خلال القتل والاعتقال والتهجير.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي باعتبار 18 مارس من كل عام عطلة رسمية في البلاد، بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة.