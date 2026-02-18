كشف إعلام سعودي رسمي، الأربعاء، أن الرياض تسلمت 3 جنود باكستانيين من أفغانستان، بعد أشهر من احتجازهم إثر اشتباكات حدودية بين البلدين في أكتوبر الماضي.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأنه "استجابة لوساطة المملكة، أعلنت إمارة أفغانستان إطلاق سراح الجنود الباكستانيين الثلاثة الذين أُسروا خلال اشتباكات، وتسليمهم إلى الوفد السعودي في كابل".

ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية، لكنها بثت صورا لوفد سعودي خلال مراسم تسلم الجنود من الجانب الأفغاني.

والثلاثاء، أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان التي تولت السلطة في عام 2021، في بيان، أنها أطلقت سراح ثلاثة جنود باكستانيين تم أسرهم خلال اشتباكات حدودية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن الخطوة تأتي "انطلاقا من سياسة أفغانستان القائمة على إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، ولقرب حلول شهر رمضان، واستجابة لطلب السعودية، وتقديرا لزيارة وفدها المفاوض الذي وصل إلى كابل يوم الاثنين".

وأوضح أنه تم الإفراج عن ثلاثة باكستانيين تم احتجازهم خلال الاشتباكات مع الجانب الباكستاني في 12 أكتوبر 2025، و"جرى تسليمهم إلى الوفد السعودي".

وفي أكتوبر 2025، تجددت الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، قرب خط دوراند، الفاصل بين البلدين.

وقالت إسلام آباد، إن مسلحي حركة طالبان باكستان، ينفذون عمليات من داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل.

وفي حينه، أعلنت أفغانستان، وقف عملياتها "الانتقامية" ضد باكستان استجابة لطلب من قطر والسعودية.