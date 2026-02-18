السفير مهند العكلوك يشيد بدور مصر المحوري في رفض تهجير الشعب الفلسطينيF

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير أيمن الدسوقي يوسف، مساعد وزير الخارجية للمراسم، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

وعبٌر السفير العكلوك لمساعد وزير الخارجية المصري عن تقدير دولة فلسطين للمواقف التاريخية الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودور مصر المحوري في رفض جريمة تهجير الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء، بحث الجانبان تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عمل مندوبية دولة فلسطين في إطار جامعة الدول العربية.

ومن جانبه، أكد السفير أيمن الدسوقي يوسف، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة دورها الداعم للشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى استعداد قطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية للتعاون مع المندوبية الدائمة.