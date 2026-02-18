 اندلاع حريق قرب مواقع ‌عسكرية واستراتيجية في إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 6:36 م القاهرة
اندلاع حريق قرب مواقع ‌عسكرية واستراتيجية في إيران

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 6:05 م

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في منطقة باراند قرب العاصمة طهران، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في طهران.

ونقلت عن إدارة إطفاء باراند قولها: "الدخان الأسود الذي شوهد قرب مدينة باراند ناتج عن حريق في حشائش على ضفة نهر باراند... رجال الإطفاء موجودون في الموقع، وعملية إخماد الحريق جارية"، وفق وكالة رويترز.

وشهدت إيران خلال الأعوام الأخيرة عدة حوادث حرائق وانفجارات في منشآت صناعية وعسكرية أو بالقرب منها، غالباً ما عزتها السلطات إلى أسباب فنية، بينما أثارت بعض الوقائع تكهنات حول أسباب أمنية.

وجاء هذا الحادث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وواشنطن بشكل كبير مؤخراً، على وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، وتلويحه بالخيار العسكري، قبل أن تتراجع نسبيًّا عقب انطلاق مفاوضات بين الجانبين.

