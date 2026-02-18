4 إصابات إحداها خطيرة في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال على قرية مخماس شمال القدس

أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة، تخلله سرقة المستعمرين لعشرات رؤوس الأغنام.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة جدا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت محافظة القدس نقلا عن مصادر محلية، بإصابة أربعة مواطنين، ثلاثة منهم برصاص المستعمرين وقوات الاحتلال، والرابع جراء تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال في قرية مخماس، مشيرة إلى أن مستعمرين اقتحموا أطراف القرية برفقة قوات الاحتلال، وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين.

وتتعرض قرية مخماس، وتجمع «خلة السدرة» البدوي القريب من القرية، لهجمات متكررة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتخللها الاعتداء على المواطنين وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.

ووثّق مركز معلومات فلسطين إجمالي الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

وأشار المركز إلى أنه رصد 440 انتهاكا إسرائيليا في القدس منذ بداية عام 2026، موضحا أن الانتهاكات تضمنت 14 قرار إبعاد، و25 عملية تدنيس للمقدسات، و145 عملية إغلاق وتضييق عبر نصب الحواجز العسكرية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت منذ بداية العام الجاري 44 مقدسيا، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء استيطاني واعتداءات من قبل المستوطنين.

وأسفرت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 24 فلسطينياً، فيما نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 14 عملية إطلاق نار.

ووقعت 42 عملية اعتقال في القدس، و78 اقتحام، و23 عملية هدم وتدمير للممتلكات الفلسطينية، إضافة إلى تنفيذ 36 عملية مداهمة للمنازل.