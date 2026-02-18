تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 95 قطعة سلاح ناري بحوزة 86 متهما، وذلك خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: 7 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، 5 طبنجات، و64 فرد خرطوش، و90 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزينة متنوعة، و266 قطعة سلاح أبيض. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 332 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 440 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة، و1445 قرص مخدر، إلى جانب ضبط 8 متهمين هاربين، و17 متهما بالبلطجة، و330 دراجة نارية مخالفة، وتحرير26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 68 ألفا و879 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن فحص 61 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة.

وجاء ذلك في إطار الحملات الموسعة التي تنفذها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بكافة أنحاء الجمهورية.