تطلق إذاعة الأغاني خريطة برامجية متنوعة على موجاتها مع حلول شهر رمضان المبارك، تصاحب بها المستمعين على مدار اليوم بوجبة فنية وروحانية متكاملة تجمع بين الطرب الأصيل، والذكريات الخالدة، والأجواء الإيمانية التي تميز الشهر الكريم.

ما بين التلاوات والابتهال، والدراما والسيرة، وصولًا إلى الطرب والسهرات الممتدة حتى السحور، تقدم إذاعة الأغاني دورة برامجية رمضانية تحافظ على هوية الإذاعة كمنصة للطرب الراقي، وتمنح المستمعين رفيقًا يوميًا يعيش معهم تفاصيل الشهر الكريم لحظة بلحظة.

تبدأ المحطة يومها في رمضان بفترة روحانيات وبدايات هادئة من الفجر حتى الظهيرة، تتضمن ابتهالات وأغانٍ دينية يتخللها أذان الفجر بصوت القارئ الشيخ نصر الدين طوبار، ثم مختارات صباحية مبهجة تهيئ الأجواء ليوم رمضاني جديد، وصولًا إلى فترات المنوعات الخفيفة التي تمزج بين الأغاني الرمضانية والأصوات الذهبية مثل فيروز، لتبقى الذاكرة حاضرة مع كل صباح.

ويتخلل الفترة الصباحية المسلسل «سيد مع حرمه في رمضان» للفنان الراحل الكبير سيد الملاح.

ويقدم برنامج «أغانٍ مشهورة» أعمالًا ارتبطت بأسماء نجوم محددين، ثم أُعيد تقديمها بصوت فنان أو فنانة آخرين مع كلمات مختلفة، لتتحول معها الأغنية من عاطفية إلى فكاهية، ويُطلب من الجمهور معرفة من الذي يغني الأغنية بالكلمات الجديدة.

ويشكل المسلسل الإذاعي «قصة حياتي – عبد الحليم حافظ» أحد أهم ملامح الخريطة الرمضانية لإذاعة الأغاني، حيث يروي الفنان الكبير عبد الحليم حافظ قصة حياته بصوته، مستعرضًا رحلة صعوده من البدايات الصعبة إلى القمة، وكواليس أشهر أغانيه وعلاقته بالجمهور والوطن.

وتحت عنوان «محطات الطرب الكلاسيكي» تقدم المحطة في الظهيرة فترات غنائية مع عمالقة الغناء، منها فترة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إلى جانب باقة من المنوعات التي تسبق الأذان بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت، ودعاء بصوت الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وتخصص إذاعة الأغاني مساحات يومية مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم خلال رمضان، حيث يكون اللقاء الأول في الرابعة مساءً بدلًا من الثالثة مساءً، ثم لقاء ثانٍ في الحادية عشرة مساءً كما اعتاد جمهورها، وتمتد السهرة مع روائعها الخالدة.

فترة قبل الإفطار

تقدم المحطة فترة بعنوان «زمن الفن الجميل» تذاع قبل المغرب، حيث تزداد الأجواء دفئًا مع نجوم الطرب مثل فريد الأطرش، وأغانٍ وابتهالات رمضانية تمهد للحظات الإفطار.

بعد الإفطار

تذيع المحطة فترة منوعات غنائية مع كبار المطربين عبد الحليم حافظ، ونجاة، ومحمد فوزي، وشادية، ويتخللها أذان العشاء.

وتقدم يوميًا سهرة رمضانية بعنوان «سمار الليالي» في الواحدة بعد منتصف الليل، حيث يأتي الموعد اليومي خلال شهر رمضان مع برنامج «سمار الليالي» الذي يقدم جلسة فنية حوارية دافئة تجمع بين الحكايات الغنائية والنوادر والتسجيلات النادرة لأكبر الملحنين والشعراء والمطربين والمطربات، ليعيش المستمع أجواء السهر الرمضاني كما كان في بيوت ومحافل الزمن الجميل.

الحفلات والسهراية

تستمر إذاعة الأغاني في بث الحفلات الغنائية النادرة أيام السبت والاثنين والأربعاء، كما يستمر بث «سهراية» أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة، لتمنح كل ليلة طابعها الخاص وإيقاعها المتفرد.

المسحراتي

تحافظ إذاعة الأغاني على الطقس الرمضاني الشعبي الأصيل مع فقرة المسحراتي بصوت الفنان سيد مكاوي، لتعيد إحياء أحد أهم ملامح التراث الرمضاني في وجدان المصريين.