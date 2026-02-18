قائد القوات الجوية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية، الفريق أول ضياء جمال قاضى أوجلو قائد القوات الجوية التركية، والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات الجوية.

حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون المثمر بين القوات الجوية المصرية والتركية، فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد قائد القوات الجوية خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتركية.

من جانبه أشار قائد القوات الجوية التركية إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين.

وعلى هامش الزيارة قام قائد القوات الجوية التركية بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات الجوية المصرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات الجوية فى الآونة الأخيرة.