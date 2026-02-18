قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بقطاع غزة، إن رمضان هذا العام يأتي على القطاع لأول مرة منذ ثلاث سنوات دون عدوان شامل، إلا أن تداعيات الحرب الإسرائيلية لا تزال ماثلة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عشرات الآلاف من الأسر افتقدت في سحورها الأول الكثير من أبنائها، إما قتلى أو جرحى في المستشفيات، بينما أُودع آخرون السجون الإسرائيلية، ويظل ملف المفقودين الأكثر تعقيدًا في هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن الأسعار في غزة لا تزال مرتفعة، مع نقص حاد في معظم السلع الأساسية، بينما شهدت الأسواق مؤخرًا توفيرًا للسلع الثانوية، ما لا يغطي الاحتياجات الأساسية مقارنة بحجم الطلب، في ظل دخل شبه صفري لمعظم العائلات.

وأشار إلى أن الحرب رفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 90%، فيما يقضي نحو مليون صائم إفطارهم داخل الخيام المهترئة في مناطق النزوح والمخيمات الغربية من المحافظة الوسطى، وفي خان يونس، مع استمرار الاحتلال في السيطرة على مدينة رفح الفلسطينية وبلدة بيت حانون، واحتلال نحو 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة.

وسادت أجواء من «الفرحة المنقوصة» في الشارع الفلسطيني بغزة بعد إعلان الأربعاء أول أيام شهر رمضان. فالظروف الإنسانية والمعيشية التي يمر بها الفلسطينيون، والخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار نغصت عليهم فرحتهم.

كما أن آلاف العائلات الفلسطينية ما زالت تعيش مرارة فقد ذويها وأحبائها خلال أشهر الإبادة، وهو ما أنقص من فرحتهم بحلول هذا الشهر.

وحل شهر رمضان وسط غياب عام للطقوس والأجواء الإيجابية التي اعتاد عليها الفلسطينيون قبيل اندلاع الإبادة، باستثناء بعض المبادرات لتزيين الشوارع والخيام لبث البهجة في نفوس الأطفال النازحين.

ورغم اتفاق وقف النار، لم تشهد الأوضاع المعيشية للفلسطينيين تحسنا ملحوظا جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها بما فيها فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون نسمة في القطاع، ظروفا قاسية في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم خلال الحرب.

وتتواصل هذه الظروف المعيشية الكارثية، رغم إعلان واشنطن منتصف يناير الماضي، دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل انسحابا إضافيا للجيش من القطاع، وبدء جهود الإعمار، وإنشاء قوة استقرار دولية ونزع سلاح حماس وبقية الفصائل.