أردوغان: أبلغنا جميع الأطراف معارضتنا أي تدخل عسكري ضد إيران

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على معارضة أنقرة أي تدخل عسكري ضد إيران، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا التي أجرى زيارة رسمية إليها الثلاثاء.

وأوضح الرئيس التركي أن "حربا جديدة تستهدف إيران لن تفيد أحدا، بل على العكس من ذلك فإن المنطقة ستخسر".

وذكر أردوغان أن تركيا على تواصل رفيع المستوى مع كل من إيران والولايات المتحدة.

وأضاف: "أبلغنا جميع الأطراف المعنية أننا نعارض أي تدخل عسكري ضد إيران".

وأشار إلى أن تركيا تريد حل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار.

وتابع: "نحن دولة تبني الجسور ولا تنصب الجدران، ولا تؤجج الصراعات بل تمهّد للسلام".

وأكد أردوغان أن أنقرة تواصل الوقوف إلى جانب السلام والتعامل مع القضية بنهج إيجابي.

ولفت إلى أن التصعيد العسكري وتصاعد التوتر سيدفع المنطقة إلى مزيد من الغموض.

وأكمل: "ما دام باب الدبلوماسية مفتوحا، فهناك أمل، وسنحافظ على هذا الأمل ونعززه".

والثلاثاء، رعت سلطنة عمان جولة مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد أخرى سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في المنطقة وإرسال قطع بحرية، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.