معبر رفح البري يشهد جهودا متواصلة لدخول أفواج المسافرين الفلسطينيين ومرور المساعدات الإنسانية

تواصلت جهود إدخال المسافرين الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية من خلال معبر رفح البري، يوم الخميس، فيما تجهزت الجهات المختصة لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة، فيما تم إدخال دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية تجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، إنه تم إدخال فوج جديد من الأفراد الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية نحو قطاع غزة، فيما يتم العمل على تجهيز استقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

كما بلغ عدد المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين منذ 2 فبراير الماضي حتى أمس الثلاثاء، 1032 فردًا، منهم 580 فردًا من المرضى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، و452 فردًا غادروا الأراضي المصرية.

وكشف المصدر، أنه تم إدخال أفواج جديدة من شاحنات المساعدات من بوابة جانبية عند معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وشملت المساعدات "الدقيق ومواد غذائية وأدوية وتجهيزات طبية وخيام ومواد بترولية متنوعة"، المقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح، في تصريحات لـ"الشروق"، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغت 25.600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 465 ألف طن تقريبًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1.044 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 415 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023، إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طنًا من السولار، و1.266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.