 أردوغان: نأمل أن يسهم مجلس السلام في تحقيق الاستقرار الدائم بغزة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 2:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

أردوغان: نأمل أن يسهم مجلس السلام في تحقيق الاستقرار الدائم بغزة

أنقرة / الأناضول
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 1:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 1:17 م

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله أن يسهم "مجلس السلام" في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا التي أجرى زيارة إليها الثلاثاء.

وقال أردوغان: "آمل أن يسهم مجلس السلام بغزة في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف إطلاق النار والسلام المنشود في القطاع".

وأضاف: "بالنسبة إلي، تعد قضية غزة اختبارا للضمائر".

وكشف عن تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده في واشنطن غدا الخميس.

وأوضح أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل تركيا في الاجتماع.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك