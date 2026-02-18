أردوغان: نأمل أن يسهم مجلس السلام في تحقيق الاستقرار الدائم بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله أن يسهم "مجلس السلام" في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا التي أجرى زيارة إليها الثلاثاء.

وقال أردوغان: "آمل أن يسهم مجلس السلام بغزة في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف إطلاق النار والسلام المنشود في القطاع".

وأضاف: "بالنسبة إلي، تعد قضية غزة اختبارا للضمائر".

وكشف عن تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر عقده في واشنطن غدا الخميس.

وأوضح أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل تركيا في الاجتماع.