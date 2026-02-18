البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول تجاه إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضع الدبلوماسية في مقدمة خياراته في التعامل مع إيران وأي دولة في العالم، وذلك رغم تأكيدها نجاح العملية العسكرية المعروفة باسم "مطرقة منتصف الليل"، التي أسفرت عن تدمير كامل للمنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت متحدث البيت الأبيض - خلال مؤتمر صحفي - أن ترامب يدرس جميع السيناريوهات بالتشاور مع فريق الأمن القومي، ويتعامل مع قرارات الضربات العسكرية بمنتهى الجدية، واضعاً في اعتباره مصلحة الولايات المتحدة وقواتها المسلحة والشعب الأمريكي.

وأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن سيكون الخيار الأكثر حكمة لطهران.

وأوضحت أنه تم إحراز تقدم محدود في المحادثات مع إيران، إلا أن فجوات لا تزال قائمة في عدد من الملفات، مؤكدة أن واشنطن تنتظر رد الجانب الإيراني، مع توقع اتضاح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.