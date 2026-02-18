 المجر تعتزم تعليق شحنات الديزل إلى أوكرانيا على خلفية انقطاع إمدادات النفط الروسي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

المجر تعتزم تعليق شحنات الديزل إلى أوكرانيا على خلفية انقطاع إمدادات النفط الروسي

بودابست - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 9:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 9:30 م

صرح وزير الخارجية المجري، اليوم الأربعاء، بأن بلاده بصدد تعليق شحناتها من الديزل إلى أوكرانيا المجاورة حتى يتم حل مسألة انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي الأوكرانية.

يُشار إلى إيقاف شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير، بعد ما وصفه المسئولون الأوكرانيون بأنه هجمات روسية ألحقت أضرارا بخط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الخام الروسي إلى وسط أوروبا.

ووجهت المجر وسلوفاكيا، اللتان حصلتا على إعفاء مؤقت من سياسة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي، اتهاما إلى أوكرانيا – دون تقديم أي أدلة – بتعمد إعاقة الإمدادات.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن انقطاع إمدادات النفط كان "قرارا سياسيا اتخذه الرئيس الأوكراني بنفسه".

ونفت أوكرانيا هذه الاتهامات.

وأضاف سيارتو، أن المجر لديها احتياطيات نفطية تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن أمنها في قطاع الطاقة مضمون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك