لافروف: السوريون مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن السوريين مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي في سوريا.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "لدينا تفاهم مشترك، أما ما يتعلق بمواقعنا العسكرية فنحن نناقش ذلك الآن، السوريون وأكرر مرة أخرى مهتمون بالإبقاء على وجودنا، أما المهمات المحددة بالطبع لن تكون مهمات عسكرية خاصة كما كان قبل ديسمبر 2024".

وأشار إلى أن هناك تفهما من الجانب السوري للدور الروسي في تعزيز الاستقرار، كي لا تبقى سوريا تحت تأثير عامل أو عاملين خارجيين.

وأضاف لافروف أن الزيارة الأخيرة لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى روسيا ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرزت أن هناك خارطة طريق جيدة، وسيتم تطبيقها لصالح الشعب السوري ولصالح الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة أن يكون انسحاب الأمريكي من سوريا منظما بشكل يمنع ظهور التهديدات، كما كان الوضع في معظم الحالات مع الأمريكيين.

وأعربت السلطات الروسية عن أملها في التفاوض للتوصل إلى اتفاق للحفاظ على قاعدتها حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدتها البحرية في طرطوس؛ للحفاظ على الوجود العسكري الروسي في البحر المتوسط.