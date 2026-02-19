دراسة: عدد الأيام التي تتوفر فيها ظروف اندلاع حرائق غابات شديدة تضاعف 3 مرات خلال الـ 45 عاما الماضية

أظهرت دراسة حديثة أن عدد الأيام التي يكون فيها الطقس حارا وجافا وعاصفا، وهي ظروف مثالية لاندلاع حرائق غابات شديدة، تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال الـ 45 عاما الماضية في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع هذا الاتجاه بشكل أكبر في الأمريكتين.

وقدر باحثون أن أكثر من نصف هذا الارتفاع ناتج عن التغير المناخي الذي تسبب فيه الإنسان.

وهذا يعني أنه مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المزيد من الأماكن في جميع أنحاء العالم معرضة للاشتعال في نفس الوقت بسبب تزامن ظروف الطقس المواتية للحرائق بشكل متزايد، وهو ما يحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة للاشتعال في عدة أماكن في نفس الوقت.

وقد لا تمتلك الدول الموارد الكافية لإطفاء جميع الحرائق التي تندلع، ومن غير المرجح أن تأتي المساعدة من الجيران المشغولين بإطفاء حرائقهم الخاصة، وفقا لمؤلفي الدراسة التي نشرت الأربعاء في مجلة ساينس أدفانسيس.

وقد وجدت الدراسة أن متوسط عدد أيام الطقس الملائم لاندلاع الحرائق في العالم في عام 1979 وعلى مدى الخمسة عشر عاما التالية كان 22 يوما في السنة. وفي عامي 2023 و2024، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 60 يوما في السنة.