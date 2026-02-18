الخطوط الكويتية تعلن إطلاق أولى رحلاتها إلى موسكو اعتبارا من 16 مارس المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى العاصمة الروسية موسكو بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع أيام الاثنين والاربعاء والسبت اعتبارا من 16 مارس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبدالوهاب الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه من المقرر إتاحة الحجز إلى موسكو يوم غد الخميس الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، مبينا أن تشغيل رحلات موسكو يأتي ضمن خطة الناقل الوطني في تلبية الطلب المتنامي على السفر بين دولة الكويت وروسيا وتعزيز خيارات السفر أمام المسافرين سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.

وأوضح الشطي، أن اختيار موسكو كوجهة جديدة يعكس حرص الخطوط الكويتية على تنمية شبكة وجهاتها، مؤكدا أن الشركة تواصل التوسع المدروس في عدد من الوجهات الإقليمية والعالمية بما يعزز من مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تهدف إلى التنوع في الوجهات وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف وذلك بما يواكب خطة النمو والتوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة.

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100% عام 1962.