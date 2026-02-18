قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف اجتماعا لمجلس السلام غدا الخميس في واشنطن، حيث سيعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار والجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن أكثر من 20 دولة ستشارك في الاجتماع وإن الدول الأعضاء تعهدت بتوفير آلاف الأفراد لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، وفقاً لوكالة رويترز.

ولدى سؤالها حول قرار الفاتيكان عدم المشاركة في المبادرة، وصفت ليفيت هذه الخطوة بأنها "مؤسفة للغاية".

وأوضحت ليفيت أن ترامب سيرأس الجزء الأول من اجتماع الغد قبل أن يغادر واشنطن لزيارة جورجيا.

وفي 23 يناير، وقع ترامب في دافوس بسويسرا وثائق تدشين مجلس السلام.

وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء المجلس في إطار خطة ترامب بشأن غزة.

وقالت ليفيت: "لدى الرئيس خطة ورؤية طموحة وجريئة لإعادة إعمار غزة، وهي تسير على قدم وساق بفضل مجلس السلام. إنه (المجلس) منظمة شرعية تضم عشرات الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم".

وقال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، أمس الثلاثاء، إن جهود إدارة الأزمات لابد أن تكون من اختصاص الأمم المتحدة.

وكان البابا ليو، أول بابا للفاتيكان من الولايات المتحدة والمنتقد لبعض سياسات ترامب، تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في يناير.

وبموجب خطة ترامب، من المفترض أن يشرف مجلس السلام على الإدارة المؤقتة لغزة. لكن ترامب قال في وقت لاحق إن المجلس برئاسته، سيتوسع ليشمل التعامل مع نزاعات عالمية.

وأثار ذلك مخاوف من أن يحاول مجلس السلام حل نزاعات أخرى حول العالم، وأن ينافس الأمم المتحدة.