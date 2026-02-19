رفع الإغلاق عن البرلمان الألماني بعد انتهاء مهمة لقوات الإطفاء

أنهت قوات الإطفاء عمليتها واسعة النطاق في مبنى الرايشستاج الذي يضم البرلمان الألماني في برلين، وذلك بعد إغلاق المبنى لمدة حوالي ساعتين بسبب الاشتباه في تسرب مادة خطرة.

وقال متحدث باسم البرلمان الألماني إن الشرطة رفعت الإغلاق في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا (التوقيت المحلي).

وكان جهاز إنذار للغاز قد أطلق صفارة تحذير ف في حوالي الساعة 15ر5 صباحا، ما أدى إلى تنفيذ العملية. ووفقا للبيانات الحالية، من المرجح للغاية أن تكون كمية ضئيلة من مادة خطرة قد تسربت، حسبما أفاد متحدث باسم قوات الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضح المتحدث أن هناك اشتباها مبدئيا في أن مادة تنظيف بجرعة مفرطة تسببت في إطلاق الإنذار. وشارك في العملية نحو 80 فردا من عناصر الطوارئ.

وأدت العملية صباحا أيضا إلى قيود مرورية وتحويل مسارات بعض خطوط الحافلات التي تمر بمحاذاة مبنى الرايشستاج.