تسرب نحو 41 ألف لتر من وقود الطائرات في قاعدة جوية أمريكية بكوريا الجنوبية

أعلن سلاح الجو الأمريكي اليوم الخميس أن كمية تقدر بنحو 11 ألف جالون (حوالي 41 ألف لتر) من وقود الطائرات تسربت من خزان وقود في قاعدة جوية أمريكية بمدينة جونسان، جنوب غربي كـوريا الجنوبية، الشهر الماضي.

وذكر سلاح الجو الأمريكي، أن عناصر من سرب الجاهزية اللوجستية الثامن وسرب المهندسين المدنيين الثامن اكتشفوا التسرب في قاعدة كونسان الجوية في 26 يناير، مما استدعى فتح تحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للواقعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال في بيان له "تشير التقديرات إلى تسرب ما يصل إلى 11 ألف جالون من وقود الطائرات من أحد الخزانات"، مشيرا إلى أن خبراء مدربين يواصلون مراقبة الموقع مع استمرار جهود المعالجة.

وأضاف البيان "هذه التحقيقات معقدة وشاملة، ونحن ملتزمون باتخاذ الوقت اللازم لضمان التوصل إلى استنتاجات دقيقة ونهائية".

وكان سلاح الجو الأمريكي قد صرح الشهر الماضي بعدم وجود تهديد لمياه الشرب، كما استبعد وجود أي "خطر فوري" على صحة أو سلامة الموجودين داخل القاعدة أو في المجتمعات المحلية المحيطة بها.



