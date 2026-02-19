موقع إكسيوس الأمريكي: 6 أسباب تجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب

على الرغم من الحديث عن إحراز بعض التقدم خلال جولة المفاوضات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران على طريق التوصل إلى اتفاق ينزع فتيل التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، خرج البيت الأبيض بتصريحات أربكت الحسابات وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول ما تعتزم واشنطن القيام به خلال الأيام القليلة القادمة.

فغداة جولة المفاوضات التي عقدت برعاية عمانية في جنيف الثلاثاء، قال البيت الأبيض إن "هناك العديد من الأسباب والحجج التي يمكن تقديمها لتبرير توجيه ضربة ضد إيران".

وتقاطعت هذه التصريحات مع تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن حشد الولايات المتحدة المزيد من التعزيزات العسكرية في المنطقة. وذكر موقع واللا الإخباري أن واشنطن أرسلت حاملتي طائرات ومئات الطائرات الحربية وأكثر من 150 طائرة شحن، بينما ذكرت هيئة البث أن "في إسرائيل يستعدون لاحتمال اندلاع مواجهة خلال أيام".

وفي هذا الإطار سرد موقع أكسيوس الإخباري ستة أسباب رأى أنها تبرهن على أن حربا بين الولايات المتحدة وإيران توشك على الاندلاع وأن هناك عدة عوامل تشير إلى أن الرئيس ترامب قد يقرر شنها قريبا.

1- نزاع نووي طويل الأمد

فالولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات متقطعة منذ أشهر بغية التوصل إلى اتفاق نووي. وتعهدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وهنا تقفز ذكريات الماضي بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوما التي حددها ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد في يونيو الماضي، حيث هاجمت إسرائيل إيران وانضمت الولايات المتحدة إلى المعركة بعد أيام وقصفت المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وأشار أكسيوس إلى متغير في الأمور وهو رغبة ترامب وحلفائه في تغيير النظام الإيراني، مما يشير إلى أن أي عملية عسكرية جديدة قد تتجاوز الأهداف النووية.

2- قتل المحتجين:

وتحت هذه النقطة، كتب أكسيوس أن ترامب كان على وشك توجيه ضربة للنظام الإيراني الشهر الماضي على خلفية مقتل آلاف الأشخاص في احتجاجات بالعديد من المدن الإيرانية، وأوضح الموقع الإخباري أن ترامب أرجأ اتخاذ قرار الحرب، جزئياً لأن الولايات المتحدة لم تكن تمتلك في المنطقة نفس القدرات العسكرية التي كانت تمتلكها خلال حرب الـ12 يوما، موضحا أنه استأنف المحادثات النووية مع إيران، بينما أرسل في الوقت نفسه سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى الخليج.

3- بندقية تشيخوف

وهنا استند أكسيوس جزئيا في تحليله على مبدأ أدبي شهير للروائي والمسرحي الروسي أنطون تشيخوف يقول إنه لا ينبغي للمرء وضع بندقية محشوة بالرصاص على المسرح، إذا لم يكن ينوي إطلاق النار في الفصول التالية.

واستطرد قائلا إنه في ظل عدم وجود مؤشرات حقيقية على التوصل إلى اتفاق، فلا يبدو التراجع الآن لا يتناسب مع شخصية ترامب، مضيفا أنه "عادة لا تنقل حاملتي طائرات ومئات الطائرات إلى مواقع ما لم تكن هناك نية لاستخدامها".

4- ضغوط من إسرائيل

ذكر أكسيوس أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاندلاع الحرب في غضون أيام وأنها تدعو إلى شن عملية شاملة، تتجاوز بكثير الضربات المحدودة التي فكر فيها ترامب في يناير الماضي. وأشار الموقع إلى أنه حتى أثناء المحادثات النووية، كان ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينسقان بشكل وثيق، واتفقا على ممارسة ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، مضيفا أن الضربات قد تشمل أهدافا تساعد في إسقاط النظام، بالإضافة إلى تدمير برنامجيه النووي والصاروخي.

5- إحساس بضعف النظام

ورأى أكسيوس أن هناك عاملا آخر قد يقنع ترامب بأن الوقت قد حان لشن هجوم، وهو الضعف الملحوظ للنظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة والضربات الإسرائيلية والأمريكية المدمرة التي وقعت العام الماضي.

وأوضح أنه إذا كان من المؤكد أن طهران سترد، فالمسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون يرون أن هذا الرد سيكون محدودا الآن أكثر مما سيكون عليه بعد بضعة أشهر أو سنوات، مشيرا أن أحد الأسباب هو أن أذرع إيران استنزفت على مدى العامين الماضيين بسبب الصراع مع إسرائيل.

6- عامل النفط

وذهب الموقع الإخباري الأمريكي في تحليله إلى أن سوق النفط الحالية قد توفر فرصة استراتيجية لترامب لضرب إيران، "فالأسواق إمداداتها جيدة، والأسعار منخفضة نسبيا، ونمو الطلب متواضع".

وتوقع أن ترتفع الأسعار كثيرا إذا حدثت ضربة، "لكن الارتفاع سيكون محدودا على الأرجح - من حيث النسبة والمدة - إذا لم يتم فقدان أي براميل فعليا أو حتى إذا تعطلت صادرات إيران فقط".

وأشار الموقع إلى أن إيران لم تنفذ تهديداتها المتكررة منذ ثمانينيات القرن الماضي بإغلاق مضيق هرمز، حتى خلال الضربة العسكرية العام الماضي، وهو نقطة عبور لحوالي خمس تجارة النفط العالمية.

ورأى الموقع أن أي حرب محتملة ستكون أقرب لحملة شاملة، على عكس ما حدث في فنزويلا، وأنه ستكون لها تداعيات كبيرة على الشرق الأوسط وعلى السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة ترامب.

وفيما يتعلق برهانات إيران، نقلت مجلة فورين بوليسي عن مصدر دبلوماسي أنها "تخطئ إذا اعتقدت أنها ستطيل أمد المفاوضات حتى انتخابات التجديد النصفي (للكونجرس في نوفمبر المقبل)".

ويرى محللون أن الجانب الإيراني مطالب بتقديم تنازلات مؤلمة لتفادي عمل عسكري. وفي هذا الإطار كشفت شبكة إيه بي سي، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إيران طرحت فكرة تعليق تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن هذا العرض "لا يلبي مطلب ترامب... المقترح المطلوب من إيران يتضمن رقابة على برنامجها النووي وحوافز اقتصادية مغرية".