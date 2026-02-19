استمرار ارتفاع أسعار القمح بسبب الطقس الجاف والمخاوف من اضطراب الإمدادات

واصلت أسعار القمح ارتفاعها في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، حيث أدت ظروف الطقس الجاف في سهول الولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات الحبوب الرئيسية، إلى جانب المخاوف من اضطراب عمليات تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا على خلفية هشاشة محادثات السلام بين البلدين.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن من المتوقع أن يسود طقس حار جدا، وأن تهب رياح عاصفة في مناطق زراعة القمح بسهول وسط وجنوب الولايات المتحدة في موسم الشتاء، مضيفة في تقرير لها صدر أمس الأربعاء إن العديد من حرائق الغابات مشتعلة بالفعل في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاغو للسلع ارتفعت في بدايات اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 7ر0%، بعد ارتفاعها أمس بنسبة 8ر1%.

كما أدى التوقف المفاجئ لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى توقع حدوث مزيد من الاضطرابات في صادرات القمح.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى مصرف كومنولث بنك أوف أستراليا الأسترالي إن هناك مخاوف بشأن البنية التحتية للموانئ في كلا البلدين وهما من البلدان الرئيسية في صادرات القمح.

وبحلول الساعة الواحدة و36 دقيقة صباحا بتوقيت سنغافورة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنسبة 5ر0% إلى 55ر5 دولارا للبوشل . كما سجلت أسعار فول الصويا والذرة تغييرا طفيفا.