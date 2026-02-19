مودي يقدم الهند كمركز للذكاء الاصطناعي

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الهند، اليوم الخميس، كمركز محوري في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، قائلا إن بلاده تهدف لبناء تكنولوجيا في الداخل ونشرها في أنحاء العالم.

وقال مودي في قمة ضمت بعض من قادة العالم والمسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وصانعي السياسات في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي "قوموا بالتصميم والتطوير في الهند. وقدموا للعالم وقدموا للبشرية".

وتأتي تصريحات مودي في الوقت الذي تسعى فيه الهند- واحدة من أسرع الأسواق الرقمية نموا- للاستفادة من خبرتها في بناء بنية تحتية رقمية واسعة النطاق وتقديم نفسها على أنها مركز فعال من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تحدث في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا لتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك المهارات والوصول للبيانات و قدرة الحوسبة معقولة التكلفة.

وقال جوتيريش " لا يمكن أن تحدد حفنة من الدول مستقبل الذكاء الاصطناعي، أو يتم تركه لأهواء بضعة من رجال الأعمال"، مشددا على أنه يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي " ملكا للجميع".