بوتين: العلاقات بين روسيا وكوبا تتطور بشكل إيجابي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتبر القيود الجديدة المفروضة على كوبا غير مقبولة.

وقال بوتين، خلال لقائه بوزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا في موسكو: "هذه فترة استثنائية، وفرض عقوبات جديدة أمر غير مقبول، أنتم تعلمون موقفنا من هذا الأمر، لن نقبل بأي شيء من هذا القبيل".

وتابع الرئيس الروسي، مؤكدا: "موقف وزارة خارجيتنا واضح وصريح ولا لبس فيه"، مشيرا إلى أن روسيا وكوبا تربطهما علاقة خاصة راسخة تاريخيا، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "لطالما كنا إلى جانب كوبا في نضالها من أجل استقلالها، ومن أجل حقها في رسم مسارها التنموي الخاص، ولطالما دعمنا الشعب الكوبي، نحن ندرك مدى صعوبة ما عاناه الشعب الكوبي طوال عقود استقلال كوبا، وهو يناضل من أجل حقه في العيش وفقا لقوانينه الخاصة والدفاع عن مصالحه الوطنية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فهي تتطور بشكل عام ضمن مسار إيجابي.. وأنا واثق من أنه ستتاح لنا اليوم الفرصة للتحدث بالتفصيل حول كل هذه القضايا".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أجرى، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي، في العاصمة الروسية موسكو، وأكد دعم روسيا لكوبا في حماية أمنها.

وقال لافروف: "روسيا تحث الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".

وبدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز: "الوضع في كوبا يشهد تدهورا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي".

ووصل وزير الخارجية الكوبي إلى موسكو اليوم الأربعاء، فيما تواجه الدولة الجزيرة حصارا ونقصا حادا في الوقود ناتجا عن حظر أمريكي للنفط وعقوبات.