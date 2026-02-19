إنتر ميلان يسقط بثلاثية أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بودو/جليمت مفاجأة كبيرة بعدما أسقط ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-1، في لقاء ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في المرحلة المقبلة قبل مواجهة الإياب.

أصحاب الأرض فرضوا إيقاعهم مبكرًا، ونجح سوندر برونستاد فيت في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 20، مستغلًا حالة الارتباك في دفاع الفريق الإيطالي، ورغم أن إنتر أعاد المباراة إلى نقطة البداية بعد عشر دقائق عبر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، فإن الكلمة الأخيرة كانت للفريق النرويجي.

في الشوط الثاني، كثّف بودو/جليمت ضغطه الهجومي، فتمكن ينز بيتر هاوغي من إعادة التقدم في الدقيقة 61، قبل أن يوجه كاسبر هوج الضربة القاضية سريعًا بهدف ثالث في الدقيقة 64، مؤكدًا أفضلية فريقه وحسمه لوقائع المواجهة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 فبراير 2026 على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث يسعى إنتر ميلان لتعويض خسارته، فيما يطمح بودو/جليمت إلى تأكيد تفوقه ومواصلة مغامرته الأوروبية.