السيطرة على حريق نشب داخل مكتب في شادر السمك القديم بحدائق القبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل مكتب شحن بشارع بورسعيد، بمنطقة شادر السمك القديم، بحدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا أفاد، بنشوب حريق مكتب شحن بمنطقة شادر السمك القديم، بحدائق القبة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ، بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخل مكتب شحن موبيليا، وتم إخماد الحريق وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.