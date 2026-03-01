أعلن سيد محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، اختيار علي رضا أعرافي، عضوا في مجلس القيادة المؤقت، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن القرار يتماشى مع المادة 111 من الدستور، التي تنص على وجوب اختيار أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور في مجلس القيادة المؤقتة.

وأشار إلى «اختيار الله علي رضا عارفي عضواً في مجلس القيادة المؤقتة، حتى تستمر قيادة النظام دون انقطاع، وحتى يتمكن مجلس الخبراء من انتخاب قائد دائم في أقرب وقت ممكن».

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الأحد، إن تشكيل مجلس قيادة مؤقت سيتم قريباً تمهيداً لاختيار قائد جديد، وذلك بعدما أعلنت طهران في وقت سابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أمريكية على إيران.

وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت إلى حين انتخاب المرشد القادم»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل «أحرقتا قلب الشعب الإيراني» بعد اغتيالهما للمرشد علي خامنئي، متوعداً بـ«حرق قلوبهم بالمقابل».

ونقل التلفزيون الإيراني عن لاريجاني قوله إن «الجماعات الانفصالية» ستواجه رداً قاسياً إذا حاولت القيام بأي عمل، مضيفاً أن «أمريكا وإسرائيل تسعيان لنهب إيران وتفكيكها».

وتوعد بأن الرد «سيكون أقوى مما شاهدوه أمس»، معتبراً أن «القوات المسلحة الإيرانية في حالة يقظة تامة، وهي في كامل الاستعداد». وأضاف: «الشعب الإيراني سيعبر هذا المنعطف التاريخي بعزم وقوة».

وفي وقت سابق الأحد نقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن الحرس الثوري، أنه سينفذ «خطوة انتقامية قوية وأكثر قوة»، عقب تأكيد طهران اغتيال المرشد علي خامنئي في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على البلاد.