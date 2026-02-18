هرع أهالي منطقة الزاوية الحمراء في الساعة الحادية عشرة مساء أمس، بعد سماعهم صوت صراخ يأتي من أسفل حفرة عميقة، ليجدوا ميكروباصًا قد سقط بداخلها والركاب محتجزين فيه.

وأخطر أهالي منطقة الزاوية الحمراء غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من إنقاذ سيدة مسنة ذات وزن ثقيل، بالإضافة إلى 5 ركاب آخرين، قبل أن يتم انتشال الميكروباص بالكامل من الحفرة.

- حفرة بسبب الصرف الصحي



وقال أحد شهود العيان لـ«الشروق» إن سائق الميكروباص حاول تفادي دراجة نارية ظهرت أمامه فجأة، ما دفعه إلى الانحراف ناحية حافة الطريق، ليسقط داخل الحفرة قبل أن يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة.

وعن سبب وجود الحفرة، أضاف أن «القصة كلها كانت بسبب مشكلة في الصرف بقالها حوالي 4 سنين، ومفيش حد اتصرف لحلها لحد دلوقتي، وكل يوم الوضع بيزيد سوء».

وأشاد أهالي المنطقة بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية، الذين تدخلوا فور وقوع الحادث للسيطرة على الوضع، ضمن جهودهم المستمرة في التعامل مع الحوادث الطارئة.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.