السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان

• لجان عمل في مصر والسعودية للتدخل الفوري لحل أي مشاكل

• سامية سامي: لا تهاون مع المخالفين وتنسيق كامل مع وزارة الحج والعمرة والشركات لإنجاح الموسم



تعمل وزارة السياحة والآثار، على قدم وساق بالتنسيق والتعاون الكامل مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع ذروة رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الدولة على راحة وسلامة المعتمرين المصريين وحفظ حقوقهم وضمان انتظام الموسم.

وقد تم تشكيل لجان ومجموعات عمل من مفتشي وزارة السياحة والآثار داخل مصر وفي الأراضي السعودية، إضافة إلى فرق متابعة بالمنافذ والموانئ والمطارات المصرية والسعودية والأردنية، على أن تعمل هذه اللجان على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة حركة السفر والوصول والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تواجه المعتمرين.

وبدأت الرحلات المكثفة للعمرة منذ منتصف شهر شعبان، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان انتظام الرحلات براً وجواً، والتأكد من التزام شركات السياحة بالبرامج المعتمدة والموقعة مع المواطنين، مع التشديد على منع تسكين المعتمرين في مناطق غير مصرح بها وفق الضوابط المنظمة.

وفي هذا الإطار، ترفع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، تقارير دورية إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار حول أوضاع المعتمرين وسير الرحلات أولاً بأول، فيما يتابع الوزير على مدار الساعة انتظام الموسم موجهاً قطاع الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة ببذل أقصى جهد لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة للمعتمرين.

فيما لفتت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى وجود تعاون وثيق بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية في إطار العلاقات الأخوية والمتينة بين الجانبين وحرصهما على تحقيق صالح ضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات أمام أدائهم مناسك العمرة، كما أشادت بالتعاون الكبير كذلك بين الوزارة وغرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية بالغرفة، مؤكدة أن هذا التعاون مستمر على مدار الموسم ويعمل الجميع كفريق عمل واحد تحت الإشراف المباشر والرقابة الكاملة من الوزارة سعيا لراحة وسلامة ضيوف الرحمن المصريين.

وتنتشر لجان المتابعة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبالمطارات والمنافذ في مصر والسعودية التي يتواجد بها المعتمرون، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ البرامج السياحية، والمرور على أماكن الإقامة والفنادق، والاستماع لشكاوى المعتمرين والعمل على حلها فوراً.

وقد تم كذلك إنشاء منظومة ربط مباشر بين جميع اللجان الميدانية وغرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة لمتابعة حركة المعتمرين لحظياً، والتأكد من سلامتهم منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

فيما كلفت سامية سامي اللجان بالتدخل الفوري في أي مشكلات تتعلق بالسكن أو مستوى الخدمات، حيث تم خلال الأيام الماضية إلزام شركتين بتوفير سكن بديل مطابق للمستوى المتفق عليه مع المعتمرين وعلى نفقة الشركتين بعد رصد مخالفة وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الصارمة وكذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها بالضوابط المنظمة للموسم، حفاظاً على حقوق المواطنين.

ومن المقرر استمرار عمل اللجان حتى عودة آخر معتمر مصري إلى أرض الوطن، بما يضمن خروج موسم عمرة رمضان بصورة منظمة وآمنة تليق بالمواطن

وأكدت غرفة شركات السياحة أن التقارير الأولية للجان المتابعة وكذلك متابعة ورصد كل من الوزارة والغرفة كشفت أن هناك التزام كبير من الشركات المنظمة لرحلات العمرة بالبرامج المعتمدة، حيث لم يتم رصد سوى عدد محدود من المشكلات التي جرى التعامل معها فوراً بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدة حرص الشركات على الالتزام حفاظاً على سمعتها وتنفيذاً لضوابط تنظيم العمرة.