مصرع فتاة وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص غرب العريش

لقيت فتاة مصرعها وأُصيب 13 شخصًا آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الميدان غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أثناء سيره على طريق العريش–القنطرة شرق أمام قرية الميدان، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة وإصابة 13 آخرين بإصابات متفرقة، حيث جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.