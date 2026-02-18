أحمد خالد أمين يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل درش

أعلن المخرج أحمد خالد أمين، انتهاءه من تصوير مسلسل "درش"، قبل ساعات قليلة من بدء شهر رمضان، إذ نشر فيديوهات وصورًا من كواليس آخر يوم تصوير، معلقًا: "الحمد لله فركش تصوير مسلسل "درش"، يا رب يعوض تعبنا خير يا رب، شكرًا مصطفى شعبان نجم النجوم، شكرًا شركة سينرجي والمنتج تامر مرسي، شكرًا زملائي في كل الأقسام، كنتم قد المهمة تعبًا وسهرًا وشقاءً، حقيقي ألف شكر لكل أسرة مسلسل "درش"، أمام وخلف الكاميرا، وشكرًا عمرو دريري".

يُذكر أن مسلسل "درش" تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في البطولة كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، ورياض الخولي.

وتدور الأحداث حول درش، عامل عطارة بسيط، يعود إلى حارته الشعبية بعد غياب سنوات، لكن حادثًا غامضًا يفقده الذاكرة ويجعل عودته لغزًا محيرًا.

ومع توالي الأحداث، يكتشف الجميع أن درش ليس مجرد عامل عادي، بل رجل عاش حيوات مزدوجة وتاريخًا سريًا يظهر ويختفي معه، بين ماضٍ غامض وحاضر مشتت، تنكشف طبقات حياته الخفية، ليجد نفسه في مواجهة شرسة مع أشباح الماضي وأعداء يكتشفون وجهه المجهول لأول مرة.