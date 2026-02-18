شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، نائبًا عن رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، الذي أُقيم بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور كوكبة من كبار رجال الدولة والعلماء، وأعلنت فيه دار الإفتاء أن غدًا الأربعاء الموافق ١٨ من فبراير ٢٠٢٦ هو المتمم لشهر شعبان ١٤٤٧هـ.

وبدأ الاحتفال، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة من القارئ الطبيب أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية.

وحضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، والدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نصر فريد واصل - مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والسيد الشريف السيد محمود الشريف - نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو الليثي - رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والأمتين العربية والمسلمة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يجعله شهر خيرٍ ويُمنٍ وبركة، وأن يعيده على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالم بالسلام والاستقرار.