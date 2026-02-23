روما يتخطى كريمونيزي بثلاثية ويقتنص المركز الثالث

قاد برايان كريستانتي فريق روما لفوز كبير على كريمونيز بنتيجة 3-0 في الجولة 26 من الدوري الإيطالي، مسجلاً هدفاً وصنع آخر لصالح إيفان ندّيكا من ركنية، ليعادل رصيد نابولي ويحتل المركز الثالث مؤقتاً.

رغم استمرار أزمة الإصابات التي أبعدت عن اللقاء كل من باولو ديبالا، ماتياس سوليه، أرتيم دوبيك، إيفان فيرجسون، وستيفان الشعراوي، عاد مانو كونِه للمشاركة، فيما اضطر ماريو هيرموسو للانسحاب قبل المباراة ليحل محله دانييلي جيلاردي.

بدأت المباراة بتوتر دفاعي من الفريقين، حيث كاد سيباستيان لوبرتو أن يسجل هدفاً بالخطأ، وتصدى الحارس إميل أوديرو لمحاولات دونييل مالين المتكررة.

وفي الدقيقة 59، افتتح كريستانتي التسجيل برأسية من ركنية لورينزو بيليجريني، قبل أن يضاعف الفريق تقدمه في الدقيقة 77 عبر ندّيكا بعد تمريرة ذكية من كريستانتي. وختم نيكولو بيسيلي ثلاثية روما في الدقيقة 86 بعد كرة مرتدة في منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار، رفع روما رصيده إلى النقاط التي تساوي نابولي، مؤمناً مركزه الثالث مؤقتاً في ترتيب الدوري الإيطالي، في انتظار مباريات الفرق المنافسة.