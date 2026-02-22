مقتل زعيم عصابة المخدرات القوية في المكسيك ال مينشو على يد قوات الأمن

أفادت تقارير بأن قوات الأمن المكسيكية قتلت أحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في العالم، زعيم الكارتل المكسيكي المعروف باسم "ال مينشو".

وذكرت صحف مكسيكية، نقلا عن مصادر حكومية، أن زعيم المخدرات، واسمه الحقيقي، نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، قُتل اليوم الأحد في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، كان رجل العصابات البالغ من العمر 59 عاما قائدا لجماعة أصبحت في السنوات الأخيرة أقوى وأشهر منظمة إجرامية في المكسيك، وهي "كارتل خاليسكو الجيل الجديد".

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زعيم كارتل المخدرات المتهم بتهريب كميات هائلة من الكوكايين والفنتانيل والميثامفيتامين عبر حدودها الجنوبية.

وفي مؤشر على النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "ال مينشو" في أنحاء المكسيك، وكذلك في أجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، أشعل مقتله فورا موجة من الاضطرابات في المنطقة التي كان يسيطر عليها.

ودعا حاكم ولاية خاليسكو، بابلو ليموس نافارو، سكان الولاية البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة إلى البقاء في منازلهم "حتى تتم السيطرة على الوضع".

وقال ليموس إن خدمات النقل العام سيتم تعليقها، وحث السكان على عدم السفر على طرق الولاية بسبب الأحداث العنيفة التي امتدت إلى ما لا يقل عن خمس مناطق في البلاد.



