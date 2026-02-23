قال المنتج جمال العدل، إن علاقته الفنية بالنجمة يسرا تُعد من أطول وأنجح الشراكات في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنها استمرت لما يقرب من 20 إلى 30 عامًا من التعاون المتواصل القائم على التفاهم وتكرار النجاح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها "أسرار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الأحد، إن هذه العلاقة تمثل نموذجًا نادرًا في صناعة الدراما، موضحًا: "ما أعتقدش إن في شركة إنتاج في العالم كله تقريبًا فضلت مع نجم أو نجمة عدو 20 أو 30 سنة غير العدل جروب ويسرا".

وأضاف أن سر استمرار هذه الشراكة يعود إلى التفاهم العميق بين الطرفين، قائلًا: "بقينا نفهم بعض من غير كلام.. أنا عارف هي عايزة إيه بالظبط، وهي عارفة أنا عايز إيه. نجاحها نجاحي ونجاحي نجاحها".

ورفض العدل تسمية فنانين بعينهم شعروا بالغيرة من هذه العلاقة، مكتفيًا بالقول إن الأمر كان ملموسًا أحيانًا عند الإعلان عن تعاون جديد بينه وبين يسرا، مضيفًا: "ما أقدرش أقول فلان أو فلانة، لكن أكيد كان في إحساس عند بعض الناس".

ونفى بشكل قاطع ما تردد عن تدخل يسرا في قرارات الشركة أو سيطرتها على اختياراتها الفنية، مؤكدًا: "يسرا أقسم بالله عمرها ما تدخلت، لا من قريب ولا من بعيد، حتى في أعمالها".

وأوضح أن تدخلها الوحيد كان في حالات محدودة تتعلق بعدم ارتياحها للعمل مع شخص بعينه بسبب خلافات سابقة، وهو أمر طبيعي في أي بيئة عمل.

كما أشاد بالتزامها المهني، قائلًا إنها من أكثر النجمات احترامًا للمواعيد والعمل، موضحًا: “ما شوفتش منها حاجة تقول إنها نجمة بتتعالى.. بالعكس، كانت بتيجي قبل معادها”.

وعن إمكانية ظهور نجمة جديدة تحمل نفس جماهيرية ومكانة يسرا، اعتبر العدل أن الأمر صعب، قائلًا: “صعب جدًا ييجي يسرا تانية”، موضحًا أن لديها كاريزما خاصة وحضورًا فريدًا، إلى جانب إجماع جماهيري على محبتها من الرجال والنساء على حد سواء.

وفيما يخص غياب أعمال جديدة تجمعه بيسرا مؤخرًا، كشف العدل أن الأمر يرتبط بتغيرات في شكل الصناعة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الأعمال ذات الـ30 حلقة، مؤكدًا أنه لم يعد متحمسًا لهذا النمط.

وقال: “أنا زهقت من موضوع الـ30 حلقة، وبشوف إنه بقى صعب جدًا يتكتب بالشكل اللي يليق”، مشيرًا إلى أن تغير إيقاع الجمهور ومنصات العرض أثّر على شكل الصناعة، وأضاف: “طعم الدنيا اتغير، وإيقاعها بقى أسرع”.

وأكد أن علاقته بيسرا ستظل محطة مهمة في مسيرته، وأن التعاون بينهما مرشح للتجدد في ظل أي صيغة إنتاجية تتناسب مع المرحلة المقبلة.