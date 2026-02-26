أكسيوس: تحرك بمجلس النواب الأمريكي للتصويت على سلطات ترامب لشن حرب إيرانية

أعلنت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عن خطط لفرض تصويت الأسبوع المقبل على قرار يلزم الرئيس ترامب بالحصول على تفويض من الكونجرس قبل استخدام القوة العسكرية في إيران.

ورأى موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هناك فرصة لتمرير التصويت في مجلس النواب، وذلك مع إبداء بعض الجمهوريين في المجلس معارضتهم في وقت يقترب فيه البيت الأبيض أكثر فأكثر من حرب كبرى محتملة في الشرق الأوسط.

ويقود النائب الجمهوري توماس ماسي، وهو معارض شرس للتدخل العسكري، جهود صلاحيات الحرب بالتعاون مع النائب الديمقراطي رو خانا.

وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون، خلال منشور عبر منصة "إكس": " لقد طالبت بإحاطة سرية تحدد طبيعة المهمة في إيران. وفي حال عدم توفر معلومات جديدة، سأدعم قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وفي بيان جماعي، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وعدد من كبار أعضاء فريقه، إنهم سيفرضون التصويت على صلاحيات الحرب "بمجرد استئناف الكونجرس لجلساته الأسبوع المقبل".

وأضافوا في البيان: "النظام الإيراني وحشي ومزعزع للاستقرار، وهو ما تجلى مؤخراً في مقتل آلاف المتظاهرين. ومع ذلك، فإن خوض حرب اختيارية في الشرق الأوسط، دون فهم كامل لجميع المخاطر المصاحبة التي قد تلحق بأفراد خدمتنا العسكرية ومخاطر التصعيد، هو أمر متهور".

وتابعوا: "إننا نؤكد أن أي إجراء من هذا القبيل سيكون غير دستوري دون التشاور مع الكونجرس والحصول على تفويض منه".



