تكهنات بشأن تبادل سجناء بعد حبس امرأة إيرانية في باريس

قضت محكمة في باريس على امرأة إيرانية بالسجن 4 سنوات، من بينها 3 سنوات تحت المراقبة، بتهمة تمجيد الإرهاب،وفق ما أفاد به ممثلو الإدعاء.

كما أمرت المحكمة بترحيل مهدية اصفندياري. وذكرت إذاعة فرانس إنفو أنها تعتزم استئناف الحكم الصادر بحقها.

وواجهت اصفندياري المحاكمة بسبب سلسلة من المنشورات المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي في عامي 2023 و2024 فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر 2023 التي تعرضت لها إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" أن اصفندياري نفت أمام المحكمة كتابة تلك المنشورات.

كان قد تم الإفراج عن إصفندياري بشروط في أكتوبر بعد ثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي. واعتُبر هذا تنازلا أدى إلى الإفراج عن زوجين فرنسيين كانا محتجزين في إيران بعد أسبوعين.

ويقيم الزوجان حاليًا في السفارة الفرنسية في طهران، لكن لا يتم السماح لهما بمغادرة إيران.

وأثارت قضية إصفندياري تكهنات في فرنسا حول إمكانية حدوث صفقة تبادل.

تم القبض على مدرسي اللغة الفرنسية سيسيل كوهلر وجاك باريس في إيران في عام 2022 وحُكم عليهما في أكتوبر من العام الماضي بالسجن 17 و 20 عامًا على التوالي بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأثرت القضية بشدة على العلاقات بين باريس وطهران.