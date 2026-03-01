قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي أرزيقات، إن الشرطة تلقت اليوم الأحد، بلاغات تفيد بسقوط شظايا قذائف صاروخية في مناطق متفرقة في عدد من المحافظات الشمالية.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف إيران لرشقاتها الصاورخية التي تطلقها على إسرائيل في خضم جولة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح أرزيقات في بيان، أنه، وبناءً على التوجيهات التي أصدرها مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، برفع درجة الجهوزية في جميع إدارات الشرطة لتقديم المساعدة الفورية للمواطنين وتعزيز المتابعة الميدانية الحثيثة، فقد سجلت إدارة العمليات المركزية وقوع شظايا صاروخ على منزل مواطن في مدينة نابلس ما نتج عنه أضرار مادية، وشظايا صاروخية في أرجاء محافظة نابلس، كانت في بلدتي اللبن الشرقية وتلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى سقوط شظايا صاروخية في بلدتي بيت ريما وقراوة بني زيد ومخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، وشظايا صاروخ بين بلدتي صير والجديدة في محافظة جنين، وشظايا صاروخ في عزبة جلعود بمحافظة قلقيلية، وفي بلدة العوجا شمال شرق محافظة أريحا، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات في هذه المناطق.

وأكدت الشرطة أنها تتابع التطورات من خلال طواقمها المنتشرة ميدانياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

وأهابت الشرطة بكافة الفلسطينيين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم اعتلاء أسطح المنازل بهدف التصوير أو متابعة ما يجري في السماء، وضرورة البقاء في أماكن آمنة وتجنب التجمعات، لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم.

كما شددت على أهمية عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو لمسها أو العبث بها نظراً لما تمثله من خطر حقيقي، وضرورة إبلاغ الشرطة فوراً عن أي سقوط لصواريخ أو شظايا أو مجسمات صاروخية في أي منطقة.

ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة ووسائل الإعلام المعتمدة، حفاظاً على الوعي المجتمعي وتعزيزاً للأمن والاستقرار.