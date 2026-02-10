إيران تلقى القبض على عدد من الساسة الإصلاحيين البارزين

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، أن إيران ألقت القبض على عدد من الساسة الإصلاحيين البارزين بعد نحو شهر من وقوع احتجاجات في أنحاء البلاد.

ومن بين من تم احتجازهم آذر منصوري، زعيمة حزب إصلاحي، بالإضافة إلى عدد من الساسة الآخرين، حسبما أفادت التقارير. وأكدت وكالة ميزان الإخبارية ذات الصلة بالنظام القضائي في إيران القبض على أربعة ساسة بدون الإفصاح عن أسمائهم، قائلة إنه تم اتهامهم بالتحريض ونشر روايات خاطئة.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين إبراهيم أصغر زاده، وهو سياسي بارز ومعروف بانتقاداته الصريحة للقيادة المتشددة في إيران، وكان قد شغل سابقا عضوية البرلمان ومجلس مدينة طهران.

كما شملت الاعتقالات محسن أمين زاده، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وهو عضو مؤسس في حزب إصلاحي، وفقا لتلك التقارير.

وكانت احتجاجات قد اندلعت أواخر ديسمبر الماضي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، وتحولت سريعا إلى احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الحكم السلطوي في البلاد.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه في ذروة أعمال العنف، قتلت القوات الأمنية الآلاف من المتظاهرين خلال ليلتي الثامن والتاسع من يناير الماضي.