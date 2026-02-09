محمد طارق: أفكر في الاستقالة من مجلس إدارة الزمالك

كشف محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفكيره في التقدم باستقالته من منصبه، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حاجة الفريق إلى التكاتف والدعم بعيدًا عن أي أزمات جانبية.

وقال طارق، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إنه لا يسعى إلى الظهور الإعلامي أو إثارة الجدل، مشددًا على حرصه الدائم على احترام جميع أعضاء المجلس والعمل في إطار من الهدوء والتعاون.

وأوضح أنه يتحفّظ على بعض قرارات مجلس الإدارة، لكنه في الوقت ذاته ينزعج من تسريب تفاصيل المناقشات الداخلية إلى وسائل الإعلام، نافيًا بشكل قاطع أي صلة له بما يُثار حول «اللجان الإلكترونية» أو افتعال الأزمات.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أنه سبق واعتذر عن الإشراف على فريق كرة السلة، مؤكدًا أن قراره جاء تقديرًا للمصلحة العامة، وليس نتيجة أي خلافات.

وشدد طارق على أنه يفكر جديًا في تقديم استقالته حال كان وجوده يُمثّل أزمة أو عائقًا داخل المجلس، مؤكدًا أنه لم يسبق له التحريض ضد أي طرف، أو مطالبة جماهير الزمالك بمهاجمة مجلس الإدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في وعي جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أنهم يدعمون كيان النادي بإخلاص دون انتظار مقابل، ومتسائلًا عن أسباب الزج باسمه في أزمات لا علاقة له بها.