وزير هولندي يلمح للسيطرة على برمجيات مقاتلات «إف 35» الأمريكية

ألمح وزير الدولة للدفاع بالحكومة الهولندية جيس توينمان، إلى إمكانية اختراق برمجيات مقاتلات "إف 35" الأمريكية، في حال رفضت الولايات المتحدة تحديثها.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بي إن آر" الهولندية، الأحد، تحدث فيها عن استعداد أوروبا لمواجهة هجوم روسي محتمل ضد دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال توينمان إن جميع الاستعدادات لمواجهة التهديد الروسي المحتمل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام 2028.

وأوضح أنه بحلول ذلك الوقت سيتم استلام دبابات، ومقاتلات "إف 35" إضافية، وصواريخ "توماهوك" الأمريكية التي تم طلبها، وأنظمة المدفعية.

وفيما يتعلق بما إذا كان انسحاب الأمريكيين كحلفاء لأوروبا سيجعل اعتماد مقاتلات "إف 35" في هولندا على تحديثات البرمجيات الأمريكية مشكلة، قال توينمان إن هولندا ستعمل خلال العام ونصف إلى العامين المقبلين بشكل مكثف في أوروبا مع النرويجيين، وقريبا مع البولنديين، من أجل هذا الملف.

وأضاف: "حينها سنرى تلقائيا ما إذا كان الأمريكيون سيوضحون موقفهم أم لا".

وعن احتمال عدم تعاون الولايات المتحدة أو عدم رغبتها في تحديث برمجيات مقاتلات "إف 35"، قال توينمان: "سأقول لكم شيئا لا ينبغي أن أقوله أبدا، لكنني سأفعله على أي حال".

وأضاف: "لديكم خيار آخر.. يمكنكم كسر برمجيات إف 35 أيضا، تماما مثل الآيفون، لن أقول شيئا أكثر بهذا الخصوص".