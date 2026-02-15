مدبولي: الرئيس السيسي وجه بزيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعرض الزيادة المرتقبة للمرتبات والأجور عليه، وذلك خلال العرض المرتقب لموازنة العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، ضمن المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: «الرئيس وجه بزيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، ونولي أهمية قصوى للمعلمين والعالمين في القطاع الطبي والصحي، لأن لهم أولوية كبيرة مع الحكومة».

وأعرب عن أمله في الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، للوصول إلى زيادة جيدة ومعقولة وترضي المواطن المصري في الفترة المقبلة.