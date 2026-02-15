رئيس الحكومة يستعرض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي في إطار المبلغ الذي استطاعت الدولة توفيره بقيمة إجمالية 40 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته، اليوم الأحد، ضمن المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحزمة تأتي ردا على ما يثار، بشأن تحسن المؤشرات المالية والاقتصاد.

واستطرد: «تلك القدرات مكنتنا امتلاك المساحة المالية نتيجة تحسن المؤشرات انخفاض التضخم وسعر الفائدة وزيادة موارد الدولة، ولذلك قررنا ضخ هذا المبلغ للمواطن المصري».

وأوضح أن الحزمة تتضمن 4 مكونات رئيسية:

الأول: دعم نقدي يخصص بصورة مباشرة على دفعتين؛ واحدة مع شهر رمضان، وواحدة مع العيد لـ15 مليون أسرة مصرية، منهم 5 ملايين أسرة ضمن مبادرة «تكافل وكرامة»، و10 ملايين أسرة طبقا للبيانات والإحصاءات تمثل أقل الشرائح دخلً في الأسر المصرية.

الثاني: قطاع الصحة، وينقسم إلى 3 أمور:

- ضخ مبلغ إضافي للعلاج على نفقة الدولة 3 مليارات جنيه

- 3 مليارات أخرى للقضاء على قوائم الانتظار

- أكثر من 3 مليارات لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من أبريل المقبل، باعتبارها من أكبر المحافظات تضم 7 ملايين نسمة.

الثالث: دعم الفلاح المصري بإتاحة 4 مليارات إضافية لفروق سعر القمح

الرابع: 15 مليار جنيه للإسراع بإنهاء المرحلة الأولى مشروع حياة كريمة، وإكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي.