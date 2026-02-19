 وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 4:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 فبراير 2026 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 19 فبراير 2026 - 2:23 م

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحثت  إيفيت كوبر، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تلبية تطلعات شعوبها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك