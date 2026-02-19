فتح تحقيق بشأن مصنع تسلا في ألمانيا على خلفية نزاع مع نقابة عمالية

فتح ممثلو الادعاء تحقيقات مع مدير مصنع لشركة تسلا خارج برلين، بعد شكوى جنائية تقدمت بها نقابة إي جي ميتال، حسبما قال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس.

وجرى تقديم الشكوى ضد أندريه ثيريج، مدير مصنع الشركة الأمريكية الوحيد في أوروبا لدى ممثلي الادعاء في مدينة فرانكفورت ان دير اودير الجمعة الماضية، مما أدى لفتح" تحقيق برلمان" بشأن مزاعم التشهير.

يشار إلى أنه منذ فترة طويلة يوجد خلاف بين تسلا والنقابة، التي تمثل العاملون في قطاع الصناعة الألماني، وتطالب بالتوصل لاتفاق أجور جمعي لنحو 11 ألف عامل في المصنع، الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2022.