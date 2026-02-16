إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباصين أمام مدخل أبو قرقاص بالمنيا

شهد الطريق الزراعي السريع مصر – أسوان، أمام مدخل مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تصادم سيارتين ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع التصادم.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة بأحد السائقين نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابة مستقلي السيارتين، فضلًا عن تضرر واجهة أحد المحال التجارية القريبة من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة شهد محمد علي، 17 سنة، طالبة، بجرح متهتك بالوجه، وتم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمدينة المنيا ، محمد خيري عبد المغني، 45 سنة، بجرح قطعي بالوجه بطول 3 سنتيمترات، فيما تعرض عادل محمود عبدالله، 26 سنة، سائق ومقيم بأبو قرقاص، لاشتباه كسر باليد اليمنى.

كما جرى نقل مصاب رابع مجهول الاسم والعنوان، في حالة غيبوبة تامة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات العاجلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بمستشفي الفكرية المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يجري رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.