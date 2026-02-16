إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمحافظة المنيا إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الأجنة بضمان محل الإقامة، وذلك على ذمة استكمال التحقيقات، عقب تقدم محامي المتهمين بطعن على قرار النيابة العامة السابق بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قد كشفت عنه مصادر مطلعة من تطورات جديدة بشأن العثور على أجنة داخل صندوق قمامة بمنطقة مساكن كدوان، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع أبعاد الحادث.

وأفادت المصادر بوجود تضارب في أقوال اثنين من المتهمين، وهما عامل نظافة ومشرف، بشأن كيفية التخلص من الأجنة وطبيعة الاتفاق الذي دار بينهما. ووفقًا لما ورد في التحقيقات، أقرّ المشرف بأنه اتفق مع عامل النظافة على إلقاء الأجنة مقابل مبلغ مالي قدره خمسون جنيهًا، بينما نفى عامل النظافة وجود أي اتفاق مالي، مؤكدًا أن المشرف طلب منه التخلص منها مستغلًا سلطته الوظيفية عليه، ووعده بإنهاء عمله مبكرًا والتوقيع له في سجل الحضور والانصراف، الأمر الذي دفعه — بحسب أقواله — إلى عدم القدرة على رفض الطلب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من المقدم محمد العشيري، رئيس مباحث المركز، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كدوان، جنوب المنيا، بالعثور على جوالين أبيضين داخل صندوق قمامة، يحتوي أحدهما على أربعة أجنة بشرية وعدد اثنين من المشائم، بينما يحتوي الجوال الآخر على ثلاث مشائم.

وعقب فحص البلاغ باستخدام التقنيات الحديثة، تم التوصل إلى مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يستقل دراجة هوائية أمام صندوق القمامة المشار إليه، ويقوم بإعطاء الجوال — الذي بداخله الجوالان سالفا الذكر — إلى فتاة صغيرة لإلقائه في صندوق القمامة. وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ذلك الشخص وضبطه، وتبين أنه يعمل عاملًا بالوحدة المحلية.

وبمناقشته، أقرّ بأن رئيسه في العمل طلب منه الحضور لمقابلته بمنطقة الزخرفية، حيث سلمه الجوال الذي يحتوي على الجوالين المشار إليهما، وأخبره بأن بداخلهما أجنة ومشائم، وطلب منه دفنها. وأضاف المتهم أن رئيسه ذكر له أن سيدة أعطته الجوال لدفنه، موضحًا أن تلك الأجنة والمشائم تخص زوجها المتوفى، الذي كان يعمل طبيب أمراض نساء، وأن هذه الأشياء كانت محفوظة داخل عيادته.