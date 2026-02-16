حفل جوائز سبيريت يحتفي بالسينما المستقلة في لوس أنجليس

يعد إيثان هوك وروز بيرن وكيكي بالمر من بين عدد من الممثلين المرشحين للجوائز في حفل توزيع جوائز "سبيريت" للسينما المستقلة الذي يقام مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة في لوس أنجليس. وتتولى الكوميدية ونجمة "ساترداي نايت لايف" المخضرمة إيجو نووديم تقديم الحفل الذي يحتفي بالسينما والتلفزيون المستقلَّين، ويبث مباشرة عبر "يوتيوب".

وتشمل قائمة أبرز الأعمال المرشحة في النسخة الحادية والأربعين، فيلم "بيتر هوجارز داي" للمخرج إيرا ساكس، الذي يعيد تمثيل مقابلة مع مصور سبعينيات القرن الماضي، ويؤدي دوره بن ويشو. وتضم القائمة أيضا اقتباس المخرجة كلينت بنتلي الشعري لرواية دينيس جونسون بعنوان "ترين دريمز" وبطولة جويل إدجيرتون، إلى جانب فيلم إيفا فيكتور "سوري، بيبي" الذي يتناول الحياة بعد التعرض لاعتداء جنسي.

ويقام الحفل، الذي يعد وسيلة لجمع التبرعات لبرامج "الفيلم المستقل" الممتدة طوال العام، في "هوليوود بالاديوم" للمرة الأولى، حيث يخضع مقره الشاطئي القديم في سانتا مونيكا لأعمال ترميم.

وفاز فيلم "ذا سيكريت ايجنت" بجائزة أفضل فيلم دولي طويل. والفيلم مرشح أيضا لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال المخرج كليبر ميندونسا فيلهو:"أعتقد حقاً أن برمجة الأفلام في دور السينما أصبحت عملا سياسياً أكثر فأكثر".

وأهدى الجائزة للممثل الراحل أودو كير، الذي كان جزءاً من طاقم تمثيل فيلم "ذا سيكريت ايجنت".

وفاز فيلم "ذا بيرفكت نيبور"، الذي يدور حول حادث إطلاق نار مميت في فلوريدا واستند أساسا على لقطات الكاميرات المثبتة على ملابس عناصر الشرطة، بجائزة أفضل فيلم وثائقي. وشكرت المخرجة والمنتجة جيتا جاندبير شركة نتفليكس على "إعطائنا منصة عالمية". والفيلم مرشح أيضا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

وفازت فيكتور بجائزة السيناريو عن فيلم "سوري ، بيبي". كما فازت ناومي آكي بجائزة الأداء المساعد عن نفس فيلم فيكتور، متفوقة على مرشحين زملاء مثل زوي دويتش عن "نوفيل فاج"، وكيرستين دانست عن "رووف مان"، ونينا هوس عن "هيدا" وآرتشي ماديكوي عن "ليركر".

وتتقاطع أحيانا هذه الجوائز مع ترشيحات لجوائز الأوسكار، كما حدث لفيلم "أنورا" و"إفريثينج إيفريوير أول آت ونس" ، وأحيانا لا يحدث ذلك. ويضع المنظمون سقفا للأفلام المؤهلة للترشح لجوائز المهرجان حيث يقتصر على الأفلام التي تقل ميزانياتها عن 30 مليون دولار، ما يعني أن أفلاما أعلى تكلفة مثل "ون باتل آفتر أناذر" لا تدخل المنافسة.

وتعد بيرن واحدة من الممثلين القلائل المرشحين في نفس الوقت لجائزة "سبيريت" ولجائزة "أوسكار"، عن أدائها دور أم على حافة الانهيار في فيلم "إف آي هاد ليجز آيد كِيك يو" للمخرجة ماري برونستين. وفي فئة أفضل أداء رئيسي، تتنافس أمام أسماء مثل إدجيرتون عن "ترين دريمز" ، وديلان أوبراين عن "توينليس"، وبالمر عن "ون آف ذِم دايز"، وتيسا تومبسون عن "هيدا".

وينافس هوك، المرشح لجائزة أوسكار عن فيلم "بلو مون" ، أيضاً على جائزة "سبيريت" عن أدائه في المسلسل التلفزيوني "ذا لوداون”، حيث تشمل قائمة المرشحين كذلك كل من سيث روجن عن "ذا ستوديو" ، وستيفن جراهام عن "أدوليسنس"، ونوح وايل عن "ذا بِت".